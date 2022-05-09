Калужане под дождем зажгли свечи памяти

Вечером в воскресенье, 8 мая, в Калуге прошла акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Несколько десятков человек пронесли зажженные свечи от сквера Мира на площадь Победы.

Люди собрались, несмотря на дождь.

У Вечного огня участники расставили свечи в форме цифры 77.

В годы Второй мировой войны в СССР погибло около 10 миллионов солдат и более 17 миллионов мирных жителей.

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