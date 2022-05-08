В возрасте 100 лет скончался почетный гражданин Калуги, старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

В субботу, 7 мая, в возрасте 100 лет ушел из жизни старейший шахматный гроссмейстер мира, писатель и журналист, почетный гражданин Калуги Юрий АВЕРБАХ. Об этом сообщила федерация шахмат России.

Юрий Авербах родился в Калуге в 1922 году. Но уже в 1925-м семья переехала в Москву.

В 1938 году шахматист выиграл Всесоюзный турнир школьников. В 1949 и 1950 годах Авербах становится чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР.

Наибольших успехов Юрий Авербах добился в 1950-е годы. В 1952 и 1958 годах он был участником межзонального турнира, а в 1953 году выступал в турнире претендентов. Позже выиграл турниры в Джакарте, Аделаиде, Вене, Москве, Рио-де-Жанейро, Крайстчерче. В составе сборной СССР шахматист выиграл командные чемпионаты Европы в 1957 и 1965 годах.

Звание почетного гражданина Калуги было присвоено Юрию Авербаху в 1999 году.

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