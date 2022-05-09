Население Калужской области за два месяца уменьшилось на 2093 человека
За первые два месяца 2022 года население Калужской области уменьшилось на 2093 человека. Такие данные опубликовал на днях в своем отчете Калугастат.
За январь-февраль число умерших превысило число родившихся на 1832 человека.
Также наблюдается миграционная убыль. Число уехавших с территории региона превысило количество приехавших на 261. Годом ранее ситуация былая иная - плюс 780 приезжих за два месяца.
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