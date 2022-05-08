В Калужской области 32 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 32 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 366, сообщили в воскресенье, 8 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 13 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже две недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 68 пациентов. Всего с болезнью справились 100 003 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 5447 случаев коронавируса. За весь период - 18 227 666. Госпитализированы за сутки – 1308. Выписаны – 6682, за весь период – 17 603 398. За последние сутки в стране от ковида умерли 118 человек, за все время – 376 946.

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