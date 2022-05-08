В Калуге не смогли найти подрядчика для очистки Яченского водохранилища

В пятницу, 6 мая, должны были подводиться итоги аукциона по выбору подрядчика для очистки Яченского водохранилища в Калуге. Однако этого не произошло. На торги не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте Госзакупок.

Как мы уже рассказывали, на очистку дна водоема планировалось потратить 300 миллионов рублей. Работы должны были начаться в июне нынешнего года и завершиться осенью 2024-го.

Пока министерство природных ресурсов и экологии не комментировало срыв торгов. Ранее министр Владимир Жипа заявлял, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Экология».

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