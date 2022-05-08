В Калуге прокуратура проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду

В субботу, 7 мая, прокуратура Калуги начала проверку информации, размещенной в социальных сетях. Там выложили небольшое видео с репетиции в детском саду. Утверждается, что это одно из калужских учреждений.

На видео одна из сотрудниц детского сада силой тащит ребенка из одной части зала в другую.

- Организована проверка по факту нарушения прав малолетнего ребёнка в дошкольном учреждении при проведении репетиции утренника, - говорится в сообщении прокуратуры.

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