В Калуге умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Назымок

В Калуге на 97 году жизни не стало участника Великой Отечественной войны и майора запаса в отставке Николая НАЗЫМКА. Прощание состоится на улице Карла Либкнехта, 31, в 11:00 в воскресенье, 8 мая.

Назымок был председателем комитета Кавалеров Ордена Александра Невского, где он был самым молодым.

Ветеран родился на Украине в маленьком селе. В 1943 году его направили в школу младших командиров. Он принял первый бой с ручным пулеметом с власовцами под Чернобылем. А в 18 лет он получил первую награду – медаль «За отвагу». Назымок прошел Овруч, Сарны, Ковель, Брест, Варшава и Цопот на берегу Балтийского моря.

После войны, будучи уже майором запаса в отставке и инвалидом 2-й группы по ранению, Николай Назымок приехал с семьей в Калугу.

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