В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 334, сообщили в субботу, 7 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 17 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже две недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 82 пациента. Всего с болезнью справились 99 935 калужан.

По всей России выявлен за сутки 5 500 случаев коронавируса. За весь период - 18 222 219. Госпитализированы за сутки – 2 562. Выписаны – 8649, за весь период – 17 596 716. За последние сутки в стране от ковида умерли 132 человека, за все время – 376 828.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.