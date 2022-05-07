Владислав Шапша занял первое место в рейтинге губернаторов по взаимодействию с федеральным центром

Губернатор Калужской области Владислав Шапша занял первое место в рейтинге глав регионов по взаимодействию с федеральным центром, сообщили эксперты Telegram-канала «Незыгарь», изучившие активность глав регионов в период с начала СВО. Соответствующий опрос провел «Клуб Регионов».

- Вовлечение глав регионов в федеральную повестку и встречи с федеральными чиновниками увеличивают у руководителей политический капитал и лоббистские возможности для развития регионов и повышают символичный престиж в общественном сознании, - сказано в исследовании.

Эксперты, участвовавшие в опросе, считают, что активность Шапши станет и гарантом сохранения социально-экономической устойчивости в регионе на фоне беспрецедентных санкций против России.

Также тесные связи руководства региона с федеральным центром являются залогом того, что время экономических трудностей область пройдет с минимальными потерями, считает доктор экономических наук, декан факультета «Высшая школа корпоративного управления» РАНХиГС Сергей Календжян

- Калужская область – передовой регион, - подчеркнул экономист. - При Анатолии Артамонове она достигла успехов по привлечению инвестиций и системному развитию в целом. Новый губернатор Владислав Шапша традицию сохранил, продолжив развитие государственно-частных партнерств, что в нынешних условиях является оптимальной стратегией. В регионе много заводов с западными инвестициями, и будущее этих активов является вопросом не только региона, но и России в целом. Поэтому очень хорошо, что губернатор так активно взаимодействует с федеральным центром.

Помимо этого, политконсультант Сергей Маркелов полагает, что активность Шапши закономерна, принимая во внимание изменение экономических условий.

- Сейчас, в условиях санкционного стресс-теста, задача руководства Калужской области – поставить диагноз состоянию промышленности, экономики и социальной сферы и познакомить с этим диагнозом федеральный центр, - подчеркнул политконсультант. - То есть Шапша делает то, что необходимо в этой ситуации. А от федералов сейчас многое зависит, например заведут ли туда новых инвесторов, каких-нибудь индийцев, китайцев или корейцев; как будут использовать производственные мощности.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов согласился с выводами, которые сделал «Незыгарь». Он отметил, что региональные СМИ всегда активно освещают федеральные контакты высших должностных лиц, поэтому те губернаторы, у которых есть возможность часто ездить в Москву или принимать у себя делегации чиновников федерального уровня, в глазах населения региона выглядят как более влиятельные политики.

Позиции Шапши в проведенном исследовании прокомментировал и политтехнолог, автор Telegram-канала «Калуга вечерняя» Сергей Фадеев. Он подчеркнул, что, в отличие от многих своих коллег по ЦФО, калужский губернатор не сидел на фоне угроз западных инвесторов свернуть производства, а занимался поисками российских инвесторов.

- Еественно, при помощи федерального центра их искать гораздо проще, и то, что Шапша наладил хорошие отношения с Москвой, – это очень хороший шаг с его стороны, притом что он действует довольно расчетливо. Яркий пример – Думиничский цементный завод. Казалось бы, это был всеми забытый и заброшенный объект. Но теперь он появился, причем на юге области, в не самом экономически развитом районе, где всегда были проблемы с рабочими местами – это вам не север области на границе с Подмосковьем, – подчеркнул эксперт.

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