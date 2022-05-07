В Калужской области на 108 году жизни скончалась ветеран Наталья Прохорова

В Думиничском районе Калужской области скончалась ветеран Наталья ПРОХОРОВА. В пятницу, 6 мая, об этом сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Виктор БАБУРИН.

В мае женщине должно было исполниться 108 лет.

- Трудную жизнь прожила бабушка Наташа. Много бед и страданий выпало на ее долю, - рассказал зампредседателя. - Но, несмотря ни на что, сохранила чуткость, любовь к людям и доброту.

Бабурин также отметил, что главный жизненный принцип Прохровой звучал так: «Никогда никому не желай зла». Он считает, что в этом был и ее секрет долголетия.

- Мне всегда о Наталье Максимовне будут напоминать с любовью связанные и подаренные коврики, - говорится в сообщении. - Светлая память! Царствие Небесное!

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