В Обнинске сотрудники ФСБ нашли двух человек, раскрасивших настенный рисунок

Как мы уже рассказывали, в Обнинске уличный художник нарисовал на стене рисунок бабушки с красным флагом. Вскоре его испортили, и коммунальщики закрасили стену серой краской. В пятницу, 6 мая, управление МВД по Калужской области сообщило о задержании тех, кто как раз испортил рисунок. В их поисках принимали участие сотрудники ФСБ.

Задержанными оказались 25-летняя девушка и 27-летний мужчина. Им вменяют то, что они черной краской повредили красный флаг - символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В полиции пока не сообщается, что грозит людям за такой проступок. Продолжается проверка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.