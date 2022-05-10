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10 мая в Калуге открылось новое здание областной библиотеки

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.05.2022 07:50 0 282
10 мая в Калуге открылось новое здание областной библиотеки

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 мая.

10-15 мая 1896 – в Калуге состоялись гастроли выдающейся русской актрисы Гликерии Николаевны Федотовой (10(22).05.1846 – 27.11.1925).

1912 - празднование 50-летия Калужского земства.

1967 – в Калуге на улице Луначарского, 6 открылось новое здание Государственной областной научной библиотеки имени В. Г. Белинского.

1986 – в селе Передел Медынского района состоялось открытие памятника в честь медицинских работников подпольного госпиталя, действовавшего в годы Великой Отечественной войны. 5 октября 1941 года, когда немцы вошли в Передел, врачи организовали подпольный госпиталь и спасли жизнь 40 раненым красноармейцам. Приказом командующего Западным фронтом орденом Красной Звезды был отмечен подвиг главного врача Передельской больницы Анастасии Нестеровны Мельниковой и фельдшера Нины Александровны Якимович. На открытии памятника-обелиска на братской могиле 10 мая 1986 года присутствовала участница героических событий тех лет Евдокия Николаевна Плетнёва, одна, оставшаяся в живых.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.05.2022 07:50 0 282
Тэги: история калуги
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