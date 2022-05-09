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9 мая в Калужской области открылся исторический музей «Зайцева Гора»

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.05.2022 07:50 0 256
9 мая в Калужской области открылся исторический музей «Зайцева Гора»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 мая.

1782 – «Выгорело в Коломне с 300 дворов. Весна стояла холодная и сухая. Лето холодное и дождливое. От зимних морозов все садовые деревья померзли». (Из записок купца Губкина)

1887 – Великий князь Константин Константинович Романов (1858-1915) приезжает в Козельск и Оптину Пустынь. В своем дневнике он пишет: "Вот она - заветная цель моих стремлений... побывать здесь, в этой святой обители, где, как лампада перед иконой, теплится православная вера, поддерживая в нас дух русского благочестия". Один из самых ярких представителей династии Романовых Константин Константинович имел не только государственные и военные отличия. Он оставил заметный след в отечественной культуре и истории: был поэтом, драматургом, переводчиком...

9-11 мая 1917 – состоялся Калужский губернский крестьянский съезд, который принял решение об организации Советов крестьянских депутатов.

1943 – сообщение в газете «Коммуна» от 9.05.1943 г.: «Большая работа по подготовке к летнему сезону развернулась сейчас в парке клуба им. Андреева (ныне на этом месте сквер при областной филармонии). Значительно расширяется его территория, заново ремонтируются беседки, строится вторая эстрада для духового оркестра, оборудуется фонтан. Приготовлена к высадке в клумбы большая партия цветов, посажены молодые деревья. Вся территория парка будет художественно оформлена панно, плакатами, лозунгами. Открытие состоится 20-го мая».

1972 – открылся исторический музей «Зайцева Гора» в честь подвигов, которые совершили наши воины в сражении за высоту 269,8 м (так обозначалась она на картах времен Великой Отечественной войны). Бои за важнейший участок дороги Рославль - Зайцева гора - Юхнов продолжались с марта 1942 по март 1943.

1977 – в поселке Бетлица Куйбышевского района был открыт памятник партизанам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.05.2022 07:50 0 256
Тэги: история калуги
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