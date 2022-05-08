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8 мая в Калуге открыт памятник боевой славы русского оружия

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.05.2022 07:50 0 344
8 мая в Калуге открыт памятник боевой славы русского оружия

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 мая.

1965 – Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза подпольщице, партизанке Анне Афанасьевне Морозовой (23.05.1921, д. Поляны ныне Мосальского р-на – погибла 31.12.1944, с. Градзаново Костелное, Польша). Одна из двух калужанок – Героев Советского Союза.

1965 – Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Василию Васильевичу Петрову (3.02.1918 г. Малоярославец – погиб 22.06.1941, д. Цуцнев Волынского р-на Волынской обл.).  Один из защитников Брестской крепости.

1966 – в Калуге на улице Московской открыт памятник боевой славы русского оружия Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов "Пушки". На Пьедесталах памятника установлены 76-мм и старинные орудия. Проект архитекторов Е.И. Киреева и П.Т. Перминова.

1975 – открыт Памятник военным медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Скульпторы Н.Н.Клиндухов и Л.В.Присяжнюк, архитекторы Е.И.Киреев и П.Т.Перминов. Изготовили памятник на Калужской скульптурной фабрике.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.05.2022 07:50 0 344
Тэги: история калуги
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