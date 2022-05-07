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7 мая в Калуге загорелся Рабочий дворец

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.05.2022 07:50 0 337
7 мая в Калуге загорелся Рабочий дворец

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 мая.

1918 – 7-8 мая на Праздник труда выгорели изнутри зал и крыша Рабочего дворца (бывшего Дворянского собрания). На восстановление истрачено свыше 100 тыс. рублей. В 1930-е гг. Рабочий дворец переименовали в Дворец труда.

1922 – в деревне Жуково (Угодский Завод) Жуковского района родился Семен Федорович Романов (1922-1984), Герой Советского Союза (29.06.1945). Генерал-полковник С.Ф. Романов умер 18 мая 1984 года. Его именем названа Жуковская средняя школа N1, он удостоен звания Почетный гражданин Калужской области.

2012 – вышел указ Президента России от 7 мая 2012 года «О присвоении Малоярославцу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Малоярославецкое сражение 12(24).10.1812 года навсегда вошло в историю, как «День, увенчавший русское оружие Славою…».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.05.2022 07:50 0 337
Тэги: история калуги
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