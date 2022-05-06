Назначен новый прокурор Медынского района

В Калужской области 33-летний Артем ГАВРИЛОВ назначен прокурором Медынского района. В пятницу, 6 мая, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гаврилов родился в поселке Екимовичи Смоленской области. 11 лет назад окончил Саратовскую государственную академию права.

Работал в прокуратуре Малоярославецкого района, а с июня 2019-го занимал должность заместителя Калужского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Калужской области.

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