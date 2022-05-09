VIP-поздравления калужан с Днем Победы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Дорогие жители Калужской области!

Дорогие ветераны!

Сегодня мы вновь вспоминаем великое событие в истории нашей страны — победу над фашизмом. Прошло 77 лет, но память о той боли, которую пережили наши соотечественники, о том героизме, который они проявили, жива в наших сердцах.

Кто-то считает, что мы незаслуженно гордимся достижениями прошлого, примериваем на себя чужие подвиги, но это не так. Мы безмерно благодарны старшему поколению, кто достойно и самоотверженно прошёл через ужасы войны. Мы до сих пор черпаем силы в Великой Победе и верим, что «наше дело правое».

Огненным валом прошла война по калужской земле. Почти два года жестоких боёв. За освобождение нашей малой родины отдали жизни тысячи солдат и офицеров. Наш долг — бережно хранить воинские могилы и памятники как символ мужества и бесстрашия нашего народа, народа-победителя.

Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим! С Днём Победы!

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы!

Этот праздник навеки вписан в судьбу каждой российской семьи, каждого нашего соотечественника. Это день всенародной гордости и памяти, доблести и мужества миллионов фронтовиков и тружеников тыла.

Героический подвиг наших отцов, дедов и прадедов, самоотверженно сражавшихся за родную землю, служит нам великим примером любви к Родине. Они подарили нам мир и свободу, возможность строить будущее нашей страны. Этот пример будет всегда заставлять каждого из нас делать всё для благополучия и процветания России, чтобы быть достойными наследниками Великой Победы.

Сегодня как никогда важно не позволять переписывать нашу историю, извращать факты, преуменьшать доблестные поступки наших солдат Великой Отечественной войны. Наш общий долг – сберечь память о тех годах, передать будущим поколениям, противостоять любым попыткам оправдать нацизм.

Мы всегда будем заботиться о ветеранах, чтить память ушедших защитников Отечества, воспитывать молодежь на основе идеалов добра, патриотизма и справедливости.

Желаю всем доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия, радости и мирного неба над головой!

С Днём Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания и депутаты регионального парламента Геннадий Новосельцев

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с самым значимым для нашей страны праздником – Днем Победы!

Он был и остается символом стойкости и героизма нашего народа.

Мы чтим память тех, кто мужественно сражался за Родину и кого уже нет рядом с нами. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла. Вы подарили мир, свободу и независимость нашей стране.

В этот день особое единение нашего народа ощущается в колоннах «Бессмертного полка». В этом году акция вновь пройдет в привычном формате. Призываем принять в ней участие. В каждой семье есть свой герой – тот, кто спас и сохранил нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

В эти дни на территории ДНР, ЛНР и Украины вновь в полной мере проявляется отвага наших солдат и офицеров. Они сражаются с возродившимся там фашизмом. Очень важно поддержать их. В этом заключается и любовь к Родине, и подлинный патриотизм.

Искренне желаю всем мирного неба над головой, счастья и всего самого доброго.

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев

Уважаемые калужане! Дорогие ветераны!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в госпиталях и на строительстве оборонительных сооружений, ковал Победу в тылу, вынес все тяготы оккупации и фашистских лагерей.

Сегодня, как и 80 лет назад, российские военнослужащие освобождают города и сёла Украины от фашистов. Мы верим в нашу доблестную армию, верим, что благодаря отваге и героизму наших солдат будет навсегда покончено с поднявшим голову нацизмом.

Уважаемые ветераны! Спасибо вам за то, что остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, рассказываете правду о войне, сохраняете историческую память. Доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных!

Призываю ветеранов-интернационалистов, тех, кто уже в наши дни честно исполнил воинский долг, продолжить традиции ветеранов Великой Отечественной по патриотическому воспитанию молодежи.

С Днём Победы! Всем мира и благополучия, счастья и крепкого здоровья!

Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые калужане!

От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем Великой Победы!

77 лет назад, в мае 1945-го залпы артиллерийских орудий сменились вспышками праздничных салютов.

Для нас всех нет праздника дороже и важнее. Этот день общей Памяти и Великого Подвига объединяет и делает нас непобедимыми перед лицом любых трудностей и испытаний. Мир и свобода, завоеванные для нас поколением победителей, – основа всего, чем живёт сегодня наша страна.

История нашего города бережно хранит память о тех, кто отдал свои жизни ради родной Калужской земли.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и слова глубокой благодарности за мирное небо над нами и счастливые улыбки наших юных калужан!

Мы перед вами в неоплатном долгу, вернуть который можно лишь постоянной заботой о Вас, заботой о благе нашей Родины.

От всей души желаю всем калужанам здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов и свершений во имя процветания родного города!

Генеральный директор АО «Воробьево», заместитель генерального директора по инвестиционным проектам «Новой инвестиционной группы» Валерий ОНИЩИК

Дорогие калужане!

От чистого сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!

В этот день мы благодарим тех, кто подарил нам мир и свободу! Тех, кто боролся на фронте и в тылу, тех кто возрождал страну в послевоенные годы.

Проходят годы, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ доблести и отваги, остается в наших сердцах.

Мы помним и гордимся тем подвигом, который совершили наши деды и прадеды, нет жалея жизни ради свободы Родины.

Благодаря им, наши героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

Это то, что объединяет нас сейчас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

Поздравляю вас с праздником и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была мирной, без вражды и разногласий! Пусть ваши дети смотрят в чистое небо! Пусть ваши дни будут светлыми, свободными и независимыми! Берегите мир, доставшийся нам дорогой ценой!

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