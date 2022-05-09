«Калужский молочный завод» угостил калужан их любимой продукцией

«Козельский молочный завод» в преддверии Дня Победы решил поздравить калужан с наступающим праздником, вручив георгиевские ленточки и раздав молочную продукцию своего производства.

В солнечный день, 5 мая, у прохожих на Театральной улице Калуги был еще один повод для улыбок. Питьевые йогурты и «Снежок» производства «Козельского молочного завода» становились приятным подарком для каждого. Калужане, увидевшие знакомую всем продукцию, проявляли инициативу, активно подходили и расспрашивали, что же за акция здесь проходит. Услышав про козельскую молочную продукцию все как один говорили, что это – любимое.

Повязывая ленточку и забирая йогурт, жители и гости города неоднократно хвалили продукцию завода и благодарили за качество.

Валентина:

– Да, мы регулярно покупаем «Козельское». Теперь, правда, чаще ребенку приобретаем, два с половиной года малышу. Вот и сейчас для него возьму. Живой йогурт даем, хорошо пьет, любит.

Наталья Геннадьевна:

– Знаете, я как увидела, что «Козельское», – сразу подошла спросить. Я сама ряженку очень люблю, снежок и йогурты козельские. На ночь каждый день пью помаленьку то одно, то другое. Полезно и вкусно.

Валентина с внучкой Софией:

– Очень люблю все кисломолочное от «Козельского завода», вы знаете, это моя любимая продукция, на другие и не смотрю. Я все покупаю: творог, йогурты, молоко. Между прочим, я другое молоко даже не признаю! Только из козельского завода. И кефир у них вкусный… Вы знаете, все вкусное!

Александр и Егор:



– Я постоянно беру «Козельское». Пью разные полезности. Люблю все: и сладкое, и кислое, и молоко пью.

– Ряженка – вообще самое классное!

– Да, точно!

Елена с внучкой:

– Наша семья покупает козельскую кисломолочную продукцию часто, нам всем нравится. В основном йогурты и берем, вот еще снежок любим. Творожок ребенок тоже кушает хорошо.

Дмитрий:

– Да, покупаю «Козельское», бывает. Люблю больше всего масло. Йогурт тоже пробовал. Козельское молоко вот очень хорошее. С советских времен и до сих пор мы его пьем.

Акция Козельского молочного завода продлилась не больше часа, потому что всю продукцию калужане брали охотно и инициативно. Дети крепко держали ручками свою порцию йогурта, некоторые из них увозили угощение в корзине велосипеда. Молодые люди и девушки с удовольствием выбирали «Снежок».

Все поздравляли друг друга с приближающимся Днем Победы, кто-то сразу на месте повязывал георгиевскую ленту себе или ребенку. Каждый благодарил за любимые вкусности. Калужане единодушно желали Козельскому молочному заводу только процветания и просили продолжать радовать любимой продукцией.

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