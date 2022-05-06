В Обнинске устроили массовую проверку мигрантов

В Обнинске полиция провела очередную массовую проверку мигрантов. В пятницу, 6 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В отделение доставили 110 человек. У них сняли отпечатки пальцев. Также иностранцев проверили по базам данных.

Выявлено 127 нарушений миграционного законодательства. Из них 81 человек нарушил правила пребывания в России.

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