В Обнинске устроили массовую проверку мигрантов
В Обнинске полиция провела очередную массовую проверку мигрантов. В пятницу, 6 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
В отделение доставили 110 человек. У них сняли отпечатки пальцев. Также иностранцев проверили по базам данных.
Выявлено 127 нарушений миграционного законодательства. Из них 81 человек нарушил правила пребывания в России.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!