В Калужской области 22 мая вступит в силу запрет на привлечение к работе мигрантов
В пятницу, 6 мая, министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ напомнил, что через две недели вступит в силу запрет на привлечение мигрантов для работы в четырех сферах: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Подробнее мы рассказывали в феврале.
У калужских предприятий было три месяца, чтобы привести свой штат в соответствие с постановлением.
- Законопослушные работодатели уже решили вопрос, приняв необходимые меры, - заявил Николай Владимиров. - Время еще есть, поэтому активизируйте работу, чтобы в дальнейшем при проверках не возникало никаких проблем.
Министр подчеркнул, что с 22 мая нарушителей будут штрафовать.
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