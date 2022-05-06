В Калужской области 22 мая вступит в силу запрет на привлечение к работе мигрантов

В пятницу, 6 мая, министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ напомнил, что через две недели вступит в силу запрет на привлечение мигрантов для работы в четырех сферах: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Подробнее мы рассказывали в феврале.

У калужских предприятий было три месяца, чтобы привести свой штат в соответствие с постановлением.

- Законопослушные работодатели уже решили вопрос, приняв необходимые меры, - заявил Николай Владимиров. - Время еще есть, поэтому активизируйте работу, чтобы в дальнейшем при проверках не возникало никаких проблем.

Министр подчеркнул, что с 22 мая нарушителей будут штрафовать.

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