В Калужской области объем продаж продуктов в мае снизился на 14%

За первые пять дней мая объем продаж продуктов в Калужской области оказался на 14% ниже аналогичного показателя апреля. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

- Увеличение спроса наблюдается только на огурцы и рыбу свежемороженую, - говорится в заявлении чиновников.

В апреле по сравнению с мартом продажи падали более чем на 20%.

В правительстве отмечают, что рост цен прекратился. При этом называются те продукты, которые за неделю, с 28 апреля по 5 мая, немного подешевели: сахар, соль, мука, пшено, рис, макароны, куриные яйца, огурцы, помидоры, капуста, лук, свекла.

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