В Калуге понтонный мост через Оку установят после снижения уровня воды
В Калуге власти пока не определились с датой установки понтонного моста через Оку в районе Воробьевской переправы.
- Пока уровень воды еще высокий, отслеживаем его. Сообщим дополнительно, как определимся с датой, - прокомментировали нам в управлении городского хозяйства.
Напомним, нынешней весной в Калужской области наблюдался самый большой с 2013 года разлив рек.
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