В Калужской области 22 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 22 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 305, сообщили в пятницу, 6 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 19 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже две недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 73 пациента. Всего с болезнью справились 99 853 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 5541 случай коронавируса. За весь период - 18 216 179. Госпитализированы за сутки – 2845. Выписаны – 9408, за весь период – 17 588 067. За последние сутки в стране от ковида умерли 136 человек, за все время – 376 696.

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