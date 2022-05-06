В Калужской области за неделю клещи укусили 77 человек
В Калужской области за неделю, с 29 апреля по 5 мая, зафиксировано 77 укусов клещами людей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших было 19 детей.
Присосавшихся клещей на теле находили жители Калуги, Малоярославецкого, Козельского, Жуковского, Боровского, Думиничского, Ферзиковского и Тарусского районов.
За неделю в лаборатории проверили 47 клещей. В 11 случаях выявлен боррелиоз.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!