В Калужской области за неделю клещи укусили 77 человек

В Калужской области за неделю, с 29 апреля по 5 мая, зафиксировано 77 укусов клещами людей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 19 детей.

Присосавшихся клещей на теле находили жители Калуги, Малоярославецкого, Козельского, Жуковского, Боровского, Думиничского, Ферзиковского и Тарусского районов.

За неделю в лаборатории проверили 47 клещей. В 11 случаях выявлен боррелиоз.

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