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6 мая в Калуге родился академик Александр Теренин

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.05.2022 07:50 0 474
6 мая в Калуге родился академик Александр Теренин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 мая.

1896 – в Калуге родился Александр Николаевич Теренин (6.05.1896-1967). Видный ученый физиохимик, академик, крупнейший специалист в области оптики, спектроскопии и люминесценции, создатель школы советских фотохимиков, Почетный член научных обществ Англии, Франции и международных научных организаций. Его тесное общение с Константином Эдуардовичем Циолковским предопределило выбор жизненного пути. Происходил из видного калужского купеческого рода. Его отец Николай Васильевич Теренин – известный калужский благотворитель, Потомственный почетный гражданин Калуги.

1912 – в Петербурге родился Георгий Васильевич Зимин (23.04(6.05).1912-1997), маршал авиации, Герой Советского Союза (28.09.1943), командующий истребительной авиационной дивизией. Его детские и юношеские годы (1919-1933) прошли в Калуге. Калужской средней школе N3, где учился Георгий, присвоено имя Героя. Его именем названа одна из улиц Калуги. Похоронен в Москве.

1992 - в Калуге прошел первый аукцион по продаже недвижимости.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.05.2022 07:50 0 474
Тэги: история калуги
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