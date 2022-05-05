В Калуге пропала 74-летняя женщина

В Калуге пропала 74-летняя Антонина ФЕДУЛОВА (Бычкова, Юркова). В четверг, 5 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, женщина 3 мая ушла из дома и не вернулась.

Она нуждается в медицинской помощи. У пенсионерки возможна потеря памяти.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое

Волосы: черные, короткая стрижка, с проседью.

Была одета: бежевая куртка, зеленый свитер, черные спортивные брюки, черные ботинки с вышивкой.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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