В Калуге пропала 74-летняя женщина
В Калуге пропала 74-летняя Антонина ФЕДУЛОВА (Бычкова, Юркова). В четверг, 5 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По информации волонтеров, женщина 3 мая ушла из дома и не вернулась.
Она нуждается в медицинской помощи. У пенсионерки возможна потеря памяти.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: xудощавое
- Волосы: черные, короткая стрижка, с проседью.
- Была одета: бежевая куртка, зеленый свитер, черные спортивные брюки, черные ботинки с вышивкой.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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