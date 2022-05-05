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Юным калужанам вручили паспорта в музее маршала Жукова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.05.2022 14:40 0 461
Юным калужанам вручили паспорта в музее маршала Жукова

5 мая, накануне празднования Дня Победы, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова вручили паспорта граждан России молодым калужанам.

Торжественная церемония состоялась в военно-историческом центре «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков». Со словами напутствия к школьникам обратились почетные гости церемонии - председатель Совета старейшин, Почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Иванович Алмазов и депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

- Сегодня для вас очень важный день – вы становитесь полноправными гражданами России, – подчеркнул Андрей Иванов. – Скоро мы будем отмечать День Победы – главный праздник каждой семьи в нашей стране. Ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Ваши деды и прадеды освобождали нашу Родину от коричневой чумы. Хочу вручить каждому из вас Георгиевскую ленту, это символ нашей Великой Победы, берегите её, носите с честью и достоинством, гордитесь тем, что вы - граждане России!

Юрий Моисеев поздравил школьников с наступающим Днём Победы и пожелал им счастья и успехов: 

- Вы получаете свой первый взрослый документ – паспорт гражданина РФ. Мы решили, что накануне самого главного праздника нашей страны – Дня Победы, будет символично вручить вам паспорта в музее нашего великого земляка Маршала Георгия Константиновича Жукова. Вы вступаете в такой возраст, когда нужно серьёзно задуматься о патриотизме и своей роли в жизни страны. Уверен, все вы будете хорошо учиться, станете достойными гражданами России и будете работать на благо родной страны и нашего любимого города.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.05.2022 14:40 0 461
Тэги: городская дума
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