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ГРЧЦ: быстрый интернет в Калуге и Малоярославце предоставляет Tele2

Опубликовано: 05.05.2022 15:08 0 397
ГРЧЦ: быстрый интернет в Калуге и Малоярославце предоставляет Tele2

Tele2 показал лучшие результаты по скорости скачивания данных в Сети в ходе тестов ФГУП «Главный радиочастотный центр». Также аналитики отметили стабильность интернет-соединений оператора, что позволяет клиентам экономить трафик.

Исследование ГРЧЦ проходило с 24 января по 15 марта 2022 года. Измерения проводились с использованием специального комплекса TEMS Automatic и SIM-карт четырех операторов связи, имеющих собственную инфраструктуру в Калуге и Малоярославце.

По результатам тестирования выяснилось, что самую высокую скорость передачи данных к абоненту обеспечивает Tele2. Клиенты оператора могут быстро скачивать большие файлы, смотреть видео онлайн в разрешении 4К, удаленно работать и учиться с помощью мобильного интернета.

Кроме того, у Tele2 была зафиксирована наибольшая доля успешных интернет-сессий – 98,9%. Благодаря стабильности сети пользователи экономят пакет трафика, поскольку сайты на их устройствах практически всегда загружаются с первого раза. Что касается голосовой связи, то Tele2 была признана лидером по уровню разборчивости речи и обеспечила максимальный процент успешных попыток голосового соединения – 99,9.

Алексей Бойко, директор калужского филиала Tele2:

«Данные независимого исследования подтверждают, что мы взяли верный курс развития собственной телеком-инфраструктуры в 2021 году. Чтобы предоставлять клиентам качественные услуги мобильной связи, мы модернизировали треть базовых станций в регионе и повысили качество интернета в Калуге и райцентрах, а также развернули покрытие еще в 32 малых и отдаленных селах. Сегодня 4G-интернет Tele2 доступен для 99% жителей Калужской области»

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Опубликовано: 05.05.2022 15:08 0 397
Тэги: новости компаний
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