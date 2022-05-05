В Калуге открыли мемориальную доску в память о депутате Александре Одиночникове

5 мая на фасаде библиотеки имени Некрасова была открыта мемориальная доска в память о депутате Городской Думы, ветеране войны в Афганистане Александре Одиночникове.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители общественных и ветеранских организаций.

Александр Одиночников был депутатом Городской Думы пяти созывов, всю свою жизнь он посвятил служению Родине, 28 лет отдал армейской службе. С 1979 по 1981 год в должности командира мотострелкового взвода, а затем роты участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан. Был ранен, награжден орденом Красной Звезды.

В дальнейшем служил в 4-й танковой дивизии, Дальневосточном военном округе в должностях начальника штаба, командира мотострелкового батальона, начальника штаба отдельной мотострелковой бригады, ушёл в запас в звании полковника.

Александр Одиночников скончался в сентябре 2021 года после тяжёлой болезни.

- Сегодня, в день рождения Александра Владимировича и накануне Дня Победы мы отдаём долг памяти и открываем мемориальную доску достойному человеку, настоящему патриоту и офицеру. Он оставил по себе добрую память в Калуге – пять раз жители доверяли ему представлять свои интересы в Городской Думе, благодаря его усилиям был создан монумент «Журавли», увековечивший память калужан, погибших в локальных конфликтах. Светлая память об Александре Владимировиче Одиночникове будет вечно в наших сердцах, – сказал Юрий Моисеев.

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