В Калужской области 9426 семей подали заявки на получение нового пособия на детей

С 1 мая в Калужской области Пенсионный фонд начал принимать заявления на получение нового пособия. Оно предназначено семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (12 148 рублей).

В первые три дня заявления подали 9426 семей. Почти все из них – через портал Госуслуг, сообщили 5 мая в Пенсионном фонде.

Заявки будут рассматриваться в течение 10 дней.

Размер пособия составит 6029, 9043 или 12 058 рублей – в зависимости от уровня доходов семьи.

Ожидается, что новой региональной выплатой охватят 35% детей в возрасте от 8 до 17 лет.

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