В Калужской области за две недели не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Калужской области за последние сутки выявлены 14 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за год. Общее количество заболевших достигло 103 283, сообщили в четверг, 5 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 13 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже две недели - с 22 апреля.

Выздоровел еще 71 пациент. Всего с болезнью справились 99 780 калужан.

По всей России выявлены за сутки 5011 случаев коронавируса. За весь период - 18 211 178. Госпитализированы за сутки – 3248. Выписаны – 8723, за весь период – 17 578 659. За последние сутки в стране от ковида умерли 139 человек, за все время – 376 560.

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