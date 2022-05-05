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Шапша поздравил Артамонова с 70-летием

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 05.05.2022 10:51 1 739
Шапша поздравил Артамонова с 70-летием

В четверг, 5 мая, исполнилось 70 лет бывшему губернатору Калужской области Анатолию Артамонову. С юбилеем члена Совета Федерации поздравил нынешний руководитель региона Владислав Шапша:

- Сегодня самые сердечные и тёплые поздравления - Анатолию Дмитриевичу Артамонову в связи с 70-летним юбилеем! 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! Здесь, на нашей Калужской земле Ваши корни, Ваш источник вдохновения, душевных сил и энергии. Любовь к родному краю и своим землякам – начало всех Ваших побед и свершений. А Ваши достижения во благо Калужской области и ее жителей переоценить трудно. 

Благодаря тому фундаменту, который заложен Вами, даже в непростых условиях наш регион продолжает двигаться вперед и раскрывать свои возможности. Для этого у нас есть серьезный экономический и научный потенциал, крепкие трудовые традиции, богатое культурное и духовное наследие. А главное - трудолюбивые, целеустремленные и талантливые люди.   

Дорогой Анатолий Дмитриевич! Доброго вам здоровья, новых успехов во благо России и ее граждан, благополучия, тепла семейного очага.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 05.05.2022 10:51 1 739
Тэги: общество область
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