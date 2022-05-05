В Калуге 25-летнего студента оштрафовали за размещение свастики в интернете

25-летний студент одного из вузов Калуги оштрафован за размещение свастики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Нарушение выявили сотрудники ФСБ.

Административная статья по данному нарушению предусматривает штраф до 2000 рублей.

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