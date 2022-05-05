Калужане начали массово заверять документы для переезда в другие страны

Жители Калужской области начали массово заверять документы для переезда в другие страны. В четверг, 5 мая, региональное управление ЗАГС сообщило о рекордном количестве проставленных апостилей.

С января по апрель было 312 таких случаев. В январе - 30, в феврале - 18, в марте - 148, в апреле - 116. За первые четыре месяца прошлого года - 115.

- С марта наблюдается значительный рост данной услуги, - подчеркнули в загсе.

135 апостилей проставили для переезда в Германию, 51 – в Турцию, 27 – в Израиль, 23 – во Францию, 13 – в Нидерланды, 11 – в Грецию, еще 52 – в другие страны.

- Апостиль – штамп, проставляемый компетентным органом на официальном документе, удостоверяющий подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, а также подлинность печати, - пояснили в загсе. - Документ на котором проставлен апостиль признаётся легитимным на территории государств - участников Гаагской конвенции.

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