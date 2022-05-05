В Калуге за апрель родились 333 ребенка

За апрель 2022 года в Калуге родились 333 ребенка. Среди них было 179 мальчиков и 154 девочки, сообщили утром в четверг, 5 мая, в городском загсе.

Среди новорожденных были четыре двойни.

Первыми в семье родились 113 детей, вторыми – 122, третьими - 63, четвертыми и последующими - 35.

Самыми популярными именами месяца стали Мария, Михаил, Кира, Максим, София, Артем и Александр.

Всего с начала года в Калуге на свет появились 1308 детей.

За март в Калуге родились 334 ребенка, двойней также было четыре.

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