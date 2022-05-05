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Областная стоматология открыла вакансию администратора

Опубликовано: 05.05.2022 09:58 0 760
Областная стоматология открыла вакансию администратора

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»  объявила об открытии вакансии администратора.

ГАУЗ КО КОКСП  готова рассмотреть кандидатуры администраторов, имеющих средне специальное или высшее образование; знание ПК.

ГАУЗ КО КОКСП  предлагает зарплату от 27 тысяч рублей после вычета налогов, премии по результатам работы. После испытательного срока предоставляется возможность обучения.

Ознакомиться с вакансией подробнее и оставить отклик можно на официальном сайте ГАУЗ КО КОКСП

Также можно позвонить по телефону 8 (4842) 56-33-58 (Елена Анатольевна).или высылать свое резюме по адресу ok-kosp@mail.ru.

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Опубликовано: 05.05.2022 09:58 0 760
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