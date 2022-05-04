В Калужской области уровень коллективного иммунитета снизился до 43%

За последние три месяца уровень коллективного иммунитета в Калужской области снизился с 64% до 43%. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Последние девять недель наблюдается спад заболеваемости, это рекорд за весь период пандемии, - подчеркнули в Минздраве. - Сейчас на госпитализации находится 158 пациентов, и большая часть не привиты. Пока ситуация стабильная и благоприятная – это лучший период для вакцинации или повторной вакцинации.

Как отмечают в министерстве, вакцинироваться необходимо, если калужане не хотят вернуться к жестким ограничениям и масочному режиму.

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