Дуб из центрального парка Калуги претендует на звание дерева года
140-летний дуб, растущий в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге, претендует на звание дерева года России. В среду, 4 мая, о старте голосования сообщило правительство Калужской области.
Пока калужский дуб, зарегистрированный в списке под №23, получил два голоса.
Высота дерева – свыше 40 метров, обхват ствола – более четырех метров.
- Калужский дуб входит в число исторических достопримечательностей областной столицы, - отмечают в правительстве. - С ним связано множество легенд. До настоящего времени существует поверье, что, если обнять дуб и загадать желание, оно обязательно сбудется.
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