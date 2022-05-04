Дуб из центрального парка Калуги претендует на звание дерева года

140-летний дуб, растущий в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге, претендует на звание дерева года России. В среду, 4 мая, о старте голосования сообщило правительство Калужской области.

Пока калужский дуб, зарегистрированный в списке под №23, получил два голоса.

Высота дерева – свыше 40 метров, обхват ствола – более четырех метров.

- Калужский дуб входит в число исторических достопримечательностей областной столицы, - отмечают в правительстве. - С ним связано множество легенд. До настоящего времени существует поверье, что, если обнять дуб и загадать желание, оно обязательно сбудется.

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