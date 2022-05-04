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В Калужской области откроют памятник переводчику Николаю Любимову

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 04.05.2022 12:10 0 502
В Калужской области откроют памятник переводчику Николаю Любимову

11 июня на бульваре в Перемышле установят бронзовый памятник известному советскому переводчику художественной литературы Николаю Любимову. В среду, 4 мая, об этом сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Комов вместе с Денисом Стретовичем являются авторами проекта памятника.

- Николай Любимов изображен молодым человеком 1930-х годов, того важнейшего периода его жизни, его становления, который он описал в своих мемуарах, - прокомментировал главный архитектор.

Напомним, в прошлом году на здании бывшей школы в Перемышле, где Любимов учился с 1919 по 1930 годы, установили мемориальную доску.

Переводчик родился в Москве, но детство провел на калужской земле, откуда родом был его дед. 

Любимов перевел на русский язык «Декамерона», «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Брак поневоле», «Мещанина во дворянстве», «Красное и черное» и другие произведения европейских авторов.

Нынешний министр культуры России Ольга Любимова – внучка известного переводчика.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 04.05.2022 12:10 0 502
Тэги: общество
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