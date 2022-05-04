В Калужской области 27 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 27 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 269, сообщили в среду, 4 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы семь человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 30 пациентов. Всего с болезнью справились 99 709 калужан.

По всей России выявлены за сутки 5093 случая коронавируса. За весь период - 18 206 167. Госпитализированы за сутки – 1398. Выписаны – 6664, за весь период – 17 569 936. За последние сутки в стране от ковида умерли 129 человек, за все время – 376 421.

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