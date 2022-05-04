В Калужской области до 30 июня продлили режим повышенной готовности в связи с приездом беженцев

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил до 30 июня действие режима повышенной готовности, который был введен 10 марта в связи с прибытием беженцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Соответствующая норма содержится в постановлении правительства Калужской области № 329 от 29 апреля.

- Уполномоченным органом по организации временного размещения и социально-бытового обустройства граждан, прибывающих на территорию области, определено региональное министерство труда и социальной защиты, - говорится в сообщении правительства региона.

Охраной занимаются сотрудники МВД.

За координацию отвечает заместитель губернатора области Константин Горобцов.

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