Главная Новости Общество
9 Мая История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

В Калужской области до 30 июня продлили режим повышенной готовности в связи с приездом беженцев

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.05.2022 10:16 5 1076
В Калужской области до 30 июня продлили режим повышенной готовности в связи с приездом беженцев

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил до 30 июня действие режима повышенной готовности, который был введен 10 марта в связи с прибытием беженцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Соответствующая норма содержится в постановлении правительства Калужской области № 329 от 29 апреля.

- Уполномоченным органом по организации временного размещения и социально-бытового обустройства граждан, прибывающих на территорию области, определено региональное министерство труда и социальной защиты, - говорится в сообщении правительства региона.

Охраной занимаются сотрудники МВД.

За координацию отвечает заместитель губернатора области Константин Горобцов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.05.2022 10:16 5 1076
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
«Черное золото» компании Адженис: о пользе чаги
Какой хостинг выбрать
Профессиональные грузоперевозки в Калуге

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru