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1 мая в Калуге открыли обновлённую доску почёта «Дела и люди»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 08:12 0 750
1 мая в Калуге открыли обновлённую доску почёта «Дела и люди»

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Губернатора Константин Горобцов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов, председатель Совета старейшин, Почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, представители предприятий и учреждений города.

На Доску Почёта были занесены двадцать калужан – представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

- Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём весны и труда! В нашем городе стало доброй традицией открывать в этот день обновлённую Доску почёта, на которую занесены люди, добившиеся больших успехов в своих отраслях и внесшие значительный вклад в развитие Калуги, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами, многие из них отмечены наградами, каждый много лет добросовестно трудился на благо родного города. Это те люди, с которых нужно брать пример и на кого равняться молодому поколению.

Глава городского самоуправления поблагодарил калужан за плодотворный труд, пожелал счастья, здоровья, благополучия и новых успехов.

Занесённым на Доску Почёта калужанам Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов вручили цветы и дипломы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 08:12 0 750
Тэги: городская дума
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