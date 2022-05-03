В Калуге начали укладку асфальта по улице Баррикад

Дан старт укладки асфальтобетонной смеси на ремонтируемых объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Во вторник, 3 мая, на улице Баррикад начали укладывать выравнивающий слой. Для удобства автомобилистов работы проводятся в ночное время, когда интенсивность движения снижена.



- На объекте также работают специалисты независимой лаборатории «СмолДорНИИ», которые отберут укладываемую смесь для проверки на соответствие требованиям ГОСТ, - говорится в сообщении Службы единого заказа.

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