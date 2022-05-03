Калужанам рассылают сообщения об угрозах эпидемии
Как сообщает правительство Калужской области, в мессенджерах зафиксирована рассылка по чатам с ложным сообщением о массовом распространении заболевания бактериологической природы.
Анонимный пользователь заявляет о резком росте заболеваемости (холерой) сразу в нескольких областях.
Объективный контроль регионального Минздрава и Роспотребнадзора показывает, что эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная. Случаев заражения после употребления некипячёной водопроводной воды в Калужской области не выявлено.
Правительство региона советует доверять только официальным источникам информации.
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