Калужанам рассылают сообщения об угрозах эпидемии

Как сообщает правительство Калужской области, в мессенджерах зафиксирована рассылка по чатам с ложным сообщением о массовом распространении заболевания бактериологической природы.

Анонимный пользователь заявляет о резком росте заболеваемости (холерой) сразу в нескольких областях.

Объективный контроль регионального Минздрава и Роспотребнадзора показывает, что эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная. Случаев заражения после употребления некипячёной водопроводной воды в Калужской области не выявлено.

Правительство региона советует доверять только официальным источникам информации.

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