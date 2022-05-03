В Калужской области 43 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 43 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 242, сообщили во вторник, 3 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 11 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 44 пациента. Всего с болезнью справились 99 679 калужан.

По всей России выявлены за сутки 5 466 случаев коронавируса. За весь период - 18 201 074. Госпитализированы за сутки – 1441. Выписаны – 7052, за весь период – 17 563 272. За последние сутки в стране от ковида умерли 125 человек, за все время – 376 292.

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