В Калуге обновляют уличное освещение

В понедельник, 2 мая, городской голова Дмитрий Денисов разместил у себя в социальных сетях видео, на котором он проверяет работы по обновлению уличного освещения.

В областной столице вместо старых светильников появляются современные, с высокой светоотдачей и меньшим потреблением электричества.

- Что это даст городу? Безопасность на дорогах, снижение нагрузки на электросети, экономию электроэнергии и, соответственно, городского бюджета, - написал Дмитрий Денисов.



Модернизация освещения уже коснулась улиц Суворова, Воронина, Огарёва, Чижевского. За 2021 год были проведены работы на 100 объектах.

Вскоре обновят уличное освещение на улицах Кутузова, Луначарского, Степана Разина.

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