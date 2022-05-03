Главная Новости Общество
9 Мая История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

В Калуге обновляют уличное освещение

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.05.2022 10:05 1 432
В Калуге обновляют уличное освещение

В понедельник, 2 мая, городской голова Дмитрий Денисов разместил у себя в социальных сетях видео, на котором он проверяет работы по обновлению уличного освещения.

В областной столице вместо старых светильников появляются современные, с высокой светоотдачей и меньшим потреблением электричества.

- Что это даст городу? Безопасность на дорогах, снижение нагрузки на электросети, экономию электроэнергии и, соответственно, городского бюджета, - написал Дмитрий Денисов.

Модернизация освещения уже коснулась улиц Суворова, Воронина, Огарёва, Чижевского. За 2021 год были проведены работы на 100 объектах.

Вскоре обновят уличное освещение на улицах Кутузова, Луначарского, Степана Разина.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.05.2022 10:05 1 432
Тэги: общество освещение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональные грузоперевозки в Калуге
Концепции вирусного маркетинга в реалиях 2022 года
Житель Калуги взял кредит и сам перевёл мошенникам 1,8 млн рублей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru