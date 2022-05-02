Калужане помогут жителям Мариуполя

В понедельник, 2 мая, с целью оказания помощи жителям Мариуполя состоялся всероссийский сбор добровольцев. В его состав вошли калужские активисты общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства».

Как сообщает в своем телеграм-канале министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, гуманитарная миссия рассчитана на 14 дней.

Волонтёры окажут помощь в пунктах временного размещения беженцев, на складах гуманитарной помощи и помогут в масштабной уборке освобожденного города.

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