Калужане помогут жителям Мариуполя
В понедельник, 2 мая, с целью оказания помощи жителям Мариуполя состоялся всероссийский сбор добровольцев. В его состав вошли калужские активисты общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства».
Как сообщает в своем телеграм-канале министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, гуманитарная миссия рассчитана на 14 дней.
Волонтёры окажут помощь в пунктах временного размещения беженцев, на складах гуманитарной помощи и помогут в масштабной уборке освобожденного города.
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