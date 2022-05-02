В Калужской области 47 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 47 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 199, сообщили в понедельник, 2 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы десять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 47 пациентов. Всего с болезнью справились 99 635 калужан.

По всей России выявлены за сутки 6 207 случаев коронавируса. За весь период - 18 195 608. Госпитализированы за сутки – 1152. Выписаны – 7502, за весь период – 17 556 220. За последние сутки в стране от ковида умерли 136 человек, за все время – 376 167.

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