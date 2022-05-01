В Калуге 75 детей родились за неделю

В Калуге за неделю, с 25 по 30 апреля, родились 75 детей. Среди них были 27 девочек и 48 мальчиков, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Маргарита, Давид, Эльза, Мирослав, Прохор, Глеб, Серафима, Макар и Альберт.

Также с 26 по 30 апреля в областной столице сыграли 73 свадьбы.

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