В Калуге 75 детей родились за неделю
В Калуге за неделю, с 25 по 30 апреля, родились 75 детей. Среди них были 27 девочек и 48 мальчиков, сообщили в городском управлении ЗАГС.
Среди редких имен в загсе отметили следующие: Маргарита, Давид, Эльза, Мирослав, Прохор, Глеб, Серафима, Макар и Альберт.
Также с 26 по 30 апреля в областной столице сыграли 73 свадьбы.
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