В Калужской области 40 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 40 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 152, сообщили в воскресенье, 1 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы десять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся с 22 апреля.

Выздоровели еще 42 пациента. Всего с болезнью справились 99 588 калужан.

По всей России выявлены за сутки 7 047 случаев коронавируса. За весь период - 18 189 401. Госпитализированы за сутки – 1442. Выписаны – 8733, за весь период – 17 548 718. За последние сутки в стране от ковида умерли 147 человек, за все время – 376 031.

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